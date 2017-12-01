В Украине вырос прожиточный минимум

С 1 декабря увеличивается прожиточный минимум и размер соцпомощи

В Украине с 1 декабря прожиточный минимум для трудоспособных лиц вырос на 78 грн - до 1 762 грн. Это предусмотрено законом о госбюджете на 2017 год.

Согласно закону, прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц с 1 декабря установлен в размере 1 700 грн (рост на 76 грн), детей в возрасте до 6 лет - 1 492 грн (66 грн), для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 1 860 грн (83 грн), для трудоспособных лиц - 1 762 грн (78 грн) и для лиц, утративших трудоспособность, - 1 373 грн (61 грн).

Также будет произведен пересчет соцпомощи, размер которой зависит от прожиточного минимума.

Размер государственной социальной помощи с 1 декабря составляет:

- для лиц с инвалидностью с детства 1 группы подгруппы А - 2 876,4 грн (подгруппы Б - 2 178 грн), 2 и 3 группы - 1 452 грн;

- для лиц с инвалидностью с детства 2 и 3 групп с надбавкой на уход -1 452 грн;

- для детей с инвалидностью без надбавки на уход - 1 452 грн;

- для детей с инвалидностью подгруппы А до 6 лет с надбавкой на уход - 2 508,4 грн;

- для детей с инвалидностью до 6 лет с надбавкой на уход - 1 762,4 грн;

- для детей с инвалидностью подгруппы А от 6 до 18 лет с надбавкой на уход - 2 876,4 грн;

- для детей с инвалидностью от 6 до 18 лет с надбавкой на уход - 1 946,4 грн;

- для детей с инвалидностью, заболевание которых связано с Чернобыльской катастрофой, до 18 лет - 1 524,6 грн;

- для детей с инвалидностью подгруппы А, заболевание которых связано с Чернобыльской катастрофой, до 6 лет с надбавкой на уход - 3 016,6 грн;

- для детей с инвалидностью, заболевание которых связано с Чернобыльской катастрофой, до 6 лет с надбавкой на уход - 2 270,6 грн;

- для детей с инвалидностью подгруппы А, заболевание которых связано с Чернобыльской катастрофой, от 6 до 18 лет с надбавкой на уход - 3 384,6 грн;

- для детей с инвалидностью, заболевание которых связано с Чернобыльской катастрофой, от 6 до 18 лет с надбавкой на уход - 2 454,6 грн.

Минимальный размер пособия по беременности и родам с декабря составляет 440,5 грн.

Напомним, согласно проекту госбюджета на 2018 год, следующее повышение прожиточного минимума состоится с 1 июля следующего года.

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