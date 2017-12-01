Платежный баланс в январе-октябре сведен с профицитом $2 млрд

В октябре платежный баланс сведен с профицитом на уровне $155 млн

Дефицит текущего счета в октябре уменьшился по сравнению с сентябрем до $408 млн из-за существенного уменьшения выплат по счету первичных доходов и дальнейший рост переводов. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.



Одновременно увеличился дефицит торговли товарами, из-за чего по сравнению с октябрем прошлого года отрицательное сальдо текущего счета увеличилось, указывает НБУ.



"В целом с начала года дефицит текущего счета незначительно расширился до $3,3 млрд (с $2,9 млрд в январе - октябре прошлого года). Это произошло в первую очередь через большие закупки продукции машиностроения и энергоносителей - природного газа и угля", - гласит сообщение.



Экспорт товаров в октябре составил $3,5 млрд. Годовые темпы его роста, несмотря на незначительное замедление, оставались на высоком уровне (16,7%), отмечает регулятор.



С начала года экспорт товаров вырос на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Экспорт в страны ЕС в номинальном выражении вырос на $2,8 млрд, или 32,3%, в страны Азии - на $1,1 млрд, или 12,2%. Доля стран ЕС в общем экспорте выросла до 35,2% 32% в соответствующем периоде прошлого года.



Импорт товаров в октябре составил $4,5 млрд. В годовом измерении рост его объемов ускорился до 22,4% за счет продукции машиностроения и химической промышленности.



С начала года общий объем импорта товаров вырос на 22%. Импорт из стран ЕС в номинальном выражении увеличился на $2,9 млрд, или 24,8%, из России - на $1,5 млрд, или 37%. Доля стран ЕС выросла с 36,9% в соответствующем периоде прошлого года до 37,8%, доля России − с 12,5% до 14%.



"Платежный баланс в октябре сведен с профицитом на уровне $155 млн. Это обусловило рост международных резервов до $18,7 млрд по состоянию на 1 ноября, что обеспечивает финансирование 3,7 месяца будущего импорта", - сообщает НБУ.



Профицит платежного баланса в январе-октябре достиг $2,1 млрд.



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