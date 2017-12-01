Госказначейство: Остаток на едином счете установил рекорд

Остатки средств на едином казначейском счете выросли до 54,1 млрд грн

Остатки средств на едином казначейском счете к началу декабря выросли до 54,1 млрд грн.



Как сообщает Государственная казначейская служба на официальном сайте, это на 5,54 млрд грн, или на 11,4%, больше показателя месячной давности.



Достигнутый уровень почти вдвое превышает показатель годичной давности, когда остатки на Едином казначейском счете составляли 27,56 млрд грн, и является рекордно высоким для этого времени года, отмечает Госказначейство.



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