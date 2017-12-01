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Госказначейство: Остаток на едином счете установил рекорд

01.12.2017 12:45
Остатки средств на едином казначейском счете выросли до 54,1 млрд грн
Фото: пресс-служба НБУ

Остатки средств на едином казначейском счете к началу декабря выросли до 54,1 млрд грн.

Как сообщает Государственная казначейская служба на официальном сайте, это на 5,54 млрд грн, или на 11,4%, больше показателя месячной давности.

Достигнутый уровень почти вдвое превышает показатель годичной давности, когда остатки на Едином казначейском счете составляли 27,56 млрд грн, и является рекордно высоким для этого времени года, отмечает Госказначейство.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Госказначейство
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