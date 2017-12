НБУ согласовал продажу залогов на 14 млрд грн

Нацбанк согласовал предложенный ФГВФЛ порядок продажи залогов на 14 млрд грн по "голландской модели"

Национальный банк Украины (НБУ) согласовал предложенный Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) способ и порядок продажи заложенных в НБУ активов неплатежеспособных банков номинальной стоимостью 14,1 млрд грн, которые ранее выставлялись на торги советниками по продаже активов First Financial Network (FFN) и The Debt Exchange (DebtX). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.



На первом этапе ФГВФЛ будет продавать эти активы отдельными лотами в системе ProZorro.Продажи по "голландской модели".



На втором этапе непроданные кредиты снова будут объединены в пулы и переданы для реализации по "голландской модели" компаниям Дебтекс Украина и Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн в рамках совместного пилотного проекта с НБУ и ФГВФЛ, который стартовал в начале 2017 года.



Решение о реализации заложенных активов неплатежеспособных банков принимает исполнительная дирекция фонда. Как обеспеченный кредитор НБУ согласовывает способ и место реализации активов, находящихся у него в залоге после получения официального решения исполнительной дирекции ФГВФЛ.



Нацбанк за десять месяцев 2017 года получил на погашение задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 1,4 млрд грн.



