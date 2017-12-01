НБУ согласовал продажу залогов на 14 млрд грн
Национальный банк Украины (НБУ) согласовал предложенный Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) способ и порядок продажи заложенных в НБУ активов неплатежеспособных банков номинальной стоимостью 14,1 млрд грн, которые ранее выставлялись на торги советниками по продаже активов First Financial Network (FFN) и The Debt Exchange (DebtX). Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
На первом этапе ФГВФЛ будет продавать эти активы отдельными лотами в системе ProZorro.Продажи по "голландской модели".
На втором этапе непроданные кредиты снова будут объединены в пулы и переданы для реализации по "голландской модели" компаниям Дебтекс Украина и Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн в рамках совместного пилотного проекта с НБУ и ФГВФЛ, который стартовал в начале 2017 года.
Решение о реализации заложенных активов неплатежеспособных банков принимает исполнительная дирекция фонда. Как обеспеченный кредитор НБУ согласовывает способ и место реализации активов, находящихся у него в залоге после получения официального решения исполнительной дирекции ФГВФЛ.
Нацбанк за десять месяцев 2017 года получил на погашение задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 1,4 млрд грн.
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