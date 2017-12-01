Кабмин скорректировал макропоказатели на 2018-2020 годы

Правительство сегодня утвердило изменения основных прогнозных макропоказателей на 2018-2020 годы

Кабинет министров сегодня, 1 декабря, утвердил изменения основных прогнозных показателей экономического и социального развития Украины на 2018-2020 годы. Согласно сообщению пресс-службы правительства, ухудшен прогноз по инфляции: с 7% в 2018 году, 5,9% в 2019 году и 5% в 2020 году, прогноз ухудшился до 9%, 6,5% и 5%, соответственно.



Минэкономразвития актуализировало ряд предположений прогноза по текущей макроэкономической ситуации, а именно: прогнозы международных финансовых организаций по развитию отдельных стран мира и мировой экономики в целом (в сторону незначительного улучшения), прогнозов уровня цен на мировых товарных рынках (в сторону ухудшения).



"Согласно аналитическим данным из мировых рынков международные эксперты сегодня более сдержанно прогнозируют ценовую динамику в 2018 году на определенные виды товаров, в частности на железные руды, удобрения и пшеницу", - отмечается в сообщении.



Рост ВВП в 2018 году ожидается на уровне 3%, в 2019 году - 3,6%, в 2020 году - 4%.



Уровень безработицы в 2018 году, согласно прогнозу, снизится до 9,1%, в 2019 году - 8,9% и в 2020 году - 8,5%.



Рост реальной заработной платы в 2018 году, как ожидается, составит 9,6%.



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