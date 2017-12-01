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Рост ВВП Украины в 2017 году составит 2% - Гройсман

01.12.2017 18:08
Премьер-министр спрогнозировал рост экономики в этом году и по итогам 2018 года
Владимир Гройсман

Экономика Украины по итогам текущего года вырастет на 2%. Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабмина.

"В следующем году мы закладываем рост национальной экономики на 3%. В этом году, по разным оценкам, получим рост экономики около 2%", - сказал глава правительства.

При этом премьер допустил, что если действия правительства будут эффективными, рост ВВП в 2018 году будет выше 3%.

Напомним, по данным Госстата, реальный ВВП в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 2,1%. 

В начале лета Кабмин ухудшил прогноз по росту ВВП с 3% до 1,8%. Причина - прекращение отношений с предприятиями на оккупированной территории Донбасса.

Ключевые кредиторы Украины - МВФ и ЕБРР - ожидают, что рост ВВП Украины по итогам 2017 года составит 2%.

По прогнозам НБУ, реальный ВВП в 2017 году увеличится на 2,2%.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ВВП, Гройсман
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