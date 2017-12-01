Кабмин одобрил доработанный проект госбюджета

Законопроект о госбюджете на 2018 год готов ко второму чтениию в парламенте, сообщил министр финансов Александр Данилюк

Кабинет министров сегодня, 1 декабря, одобрил проект государственного бюджета Украины на следующий год, подготовленный Министерством финансов ко второму чтению в парламенте. Об этом министр финансов Александр Данилюк сообщил на своей странице в Facebook.



"Мы проработали все правки и предложения народных депутатов и пытались учти большинство из них, исходя из приоритетности расходов и возможностей доходной части бюджета. Теперь рассчитываем на поддержку парламента и голосование за проект бюджета на следующей неделе", - написал Данилюк.



14 ноября парламент принял проект госбюджета-2018 в первом чтении.



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Напомним, проект госбюджета был зарегистрирован в Верховной Раде 15 сентября.



Документ предусматривает рост ВВП на 3%, инфляцию - на уровне 7%, дефицит - в 2,4% ВВП, валютный курс 29,3 грн/$.



Согласно регламенту Верховной Рады, в первом чтении проект госбюджета должен быть принят до 20 октября, во втором - до 20 ноября. В целом закон должен быть принят до 1 декабря.



Сегодня Кабмин также скорректировал основные прогнозные макропоказатели на 2018-2020 годы.



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