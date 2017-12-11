Инфляция в Украине в ноябре замедлилась

По данным Госстата, в Украине в ноябре индекс потребительских цен в годовом выражении снизился с 14,6% до 13,6%

Инфляция на потребительском рынке в ноябре 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,9%, с начала года - 12,5%. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, на потребительском рынке в ноябре цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,9%. Больше всего (на 11,2%) подорожали яйца. На 5,9-2,3% повысились цены на сало, молоко, сметану, сыры, масло, кисломолочную продукцию, хлеб. В то же время на 6,8-1,4% подешевели гречневая крупа, сахар, фрукты, мясо птицы, свинина.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 0,6%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,8% произошел главным образом за счет повышения тарифов на отопление на 2,5%, содержание домов и придомовых территорий - на 1,2%, отметили в Госстате.

Повышение цен на транспорт на 2% в основном вызвано подорожанием топлива и масел на 3,3%, а также проезда в автодорожном транспорте на 1,9%.

В сфере связи цены выросли на 0,9%, что связано с подорожанием услуг мобильной связи на 2,0%, сказано в сообщении Госстата.

Госстат приводит данные без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Напомним, индекс потребительских цен в Украине в октябре по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 1,2%, с начала года инфляция составила 11,5%.

В правительстве прогнозируют инфляцию в текущем году на уровне 12,9%, в НБУ - 12,2% на конец года.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует уровень инфляции в Украине на конец 2017 года на уровне 13,7%.

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