Курсы валют НБУ на 11.12.2017

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 1 копейку

На 11 декабря НБУ установил официальные курсы валют на уровне:



2710,9345 грн за $100;

3183,1793 грн за 100 евро;

4,5730 грн за 10 руб РФ.



На 8 декабря Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:



2711,9363 грн за $100;

3196,2881 грн за 100 евро;

4,5736 грн за 10 руб РФ.



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