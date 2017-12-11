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Курсы валют НБУ на 11.12.2017

11.12.2017 08:00
Нацбанк повысил официальный курс гривни на 1 копейку
Фото: пресс-служба НБУ

На 11 декабря НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2710,9345 грн за $100;
3183,1793 грн за 100 евро;
4,5730 грн за 10 руб РФ.

На 8 декабря Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:

2711,9363 грн за $100;
3196,2881 грн за 100 евро;
4,5736 грн за 10 руб РФ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Курсы валют, Нацбанк
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