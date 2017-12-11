Официальные курсы банковских металлов на 11.12.2017
11.12.2017 08:05
Нацбанк Украины установил на 11 декабря следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
Фото: EPA
золото - 337741,77 грн;
серебро - 4290,05 грн;
платина - 243984,11 грн;
палладий - 274617,66 грн.
Напомним, на 8 декабря были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 340348,01 грн;
серебро - 4314,69 грн;
платина - 245972,62 грн;
палладий - 270380,05 грн.
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