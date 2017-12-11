НБУ: Торговая блокада Донбасса обойдется в $1,8 млрд

Нацбанк оценил негативный эффект торгового баланса Украины от прекращения торговли с неконтролируемыми территориями Донбасса

Чистый негативный эффект торгового баланса Украины от прекращения торговли с неконтролируемыми территориями в Донбассе оценивается в $1,8 млрд в 2017 году и $0,5 млрд в 2018 году. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий, пишет пресс-служба в Facebook.



"Благоприятные условия торговли, а также рекордно высокий урожай зерновых в 2016-2017 годах позволил частично компенсировать потери от блокады для торгового баланса страны", - заявил он.



В 2017-2019 годах дефицит текущего года останется на уровне $4 млрд, постепенно снижаясь к 3% ВВП в 2019 году, прогнозируют в НБУ.



Замглавы НБУ добавил, что активность иностранных инвесторов на сегодня все еще сдерживается высокими коррупционными и юридическими рисками.



Он также отметил важность для Украины продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом и выполнения своих обязательств, так как в 2019-2020 годах ее ждут пиковые выплаты по внешнему долгу. В текущем году они составляют около $3 млрд, а в следующем - около $4,5 млрд, а в 2019 приблизятся к $7 млрд.



Это приостановит рост международных резервов. В следующем году они могут вырасти примерно до $22 млрд, в 2019 - снизиться до $21 млрд, а снижение в месяцах импорта составит с 4,2 до 3,9, уточнил Чурий.



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