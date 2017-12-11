Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В понедельник, 11 декабря, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,11/27,14*, к 12:00 котировки составили 27,12/27,145

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,11, максимальные - 27,13. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,14, максимальные - 27,17.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4569/0,4579, к 12:00 котировки составили 0,4576/0,4587.



Торги по евро начались с котировок 31,941/31,9763, к 12:00 котировки составили 31,9907/32,0202.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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