Поступления единого соцвзноса выросли почти на 44 млрд грн

В ГФС заявляют, что показатель, определенный Министерством финансов, выполнены в полном объеме

Поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) с начала года составили 160,9 млрд грн. Об этом сообщил и.о. главы Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослав Продан.



Нынешний показатель превышает прошлогоднюю сумму уплаты единого взноса за аналогичный период на 43,8 млрд грн.



"По состоянию на 1 декабря индикативный показатель, определенный Министерством финансов, выполнены в полном объеме. С учетом поступлений декабря дополнительные ожидаемые поступления единого взноса по 2017 год составят около 20 млрд грн", - отметил Продан.



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