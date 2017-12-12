Курсы валют НБУ на 12.12.2017
12.12.2017 08:00
НБУ опустил курс гривни на 1,5 коп
На 12 декабря НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2713,572 грн за $100;
3200,9295 грн за 100 евро;
4,581 грн за 10 руб РФ.
На 11 декабря Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2710,9345 грн за $100;
3183,1793 грн за 100 евро;
4,573 грн за 10 руб РФ.
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