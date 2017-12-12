Официальные курсы банковских металлов на 12.12.2017
12.12.2017 08:05
Нацбанк Украины установил на 12 декабря следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
Фото: EPS
золото - 338423,13 грн;
серебро - 4296,94 грн;
платина - 242050,62 грн;
палладий - 273799,41 грн.
Напомним, на 11 декабря были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 337741,77 грн;
серебро - 4290,05 грн;
платина - 243984,11 грн;
палладий - 274617,66 грн.
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