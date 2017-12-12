Инфляция к концу года превысит прогнозы - НБУ

Нацбанк прогнозирует по итогам 2017 года более высокую инфляцию, чем прогнозировалось ранее

К концу 2017 года потребительская инфляция в Украине более существенно отклонится от целевого уровня, чем предполагалось ранее. Об этом отмечается в инфляционном отчете Национального банка за ноябрь.

В НБУ отмечают, что в ноябре инфляция ожидаемо замедлилась до 13,6% в годовом измерении с 14,6% в октябре. В месячном исчислении рост индекса также замедлился до 0,9% с 1,2% в октябре.

Фактическая инфляция превысила прогноз в связи с высокими темпами роста цен на продукты питания, заявляют в НБУ.

"Текущая динамика индекса потребительских цен и его составляющих превышает прогнозируемую и свидетельствует, что к концу 2017 инфляция более существенно отклонится от целевого уровня, чем предполагалось ранее", - отметили в отчете.

Напомним, по данным Госстата, инфляция на потребительском рынке в ноябре 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,9%, с начала года - 12,5%.

В правительстве прогнозируют инфляцию в текущем году на уровне 12,9%, в НБУ - 12,2% на конец года.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует уровень инфляции в Украине на конец 2017 года на уровне 13,7%.

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