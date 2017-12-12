Денежная масса в прошлом месяце выросла до 1,13 трлн грн - НБУ

В ноябре денежная масса в Украине незначительно выросла благодаря увеличению объемов средств в гривне на счетах банков

В ноябре денежная масса незначительно выросла до 1,13 трлн грн или на 0,3% по сравнению с уровнем месяцем ранее. Об этом Национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.



По мнению экспертов НБУ, рост денежной массы прежде всего обусловлен увеличением объемов средств в национальной валюте на счетах банков.



"С начала года рост денежной массы составил 2,4% за счет притока депозитов как в иностранной, так и в национальной валюте", - отмечает Нацбанк.



В ноябре банки продолжали наращивать кредитование в национальной валюте. По сравнению с октябрем портфель гривневых кредитов банков увеличение на 0,7% до 553 млрд грн, за счет наращивания кредитования граждан.



Объем гривневых кредитов домохозяйств по сравнению с октябрем вырос на 2,7%, а с начала года на 27,1%, до 94,7 млрд грн. Объем гривневых кредитов бизнеса на конец ноября составил 457,3 млрд грн, что на 0,3% превышает объем по результатам октября и 6,6% с начала года.



Общий портфель кредитов домохозяйств уменьшился по сравнению с октябрем - на 2,1% до 160,1 млрд грн тогда, как бизнеса несколько вырос - на 0,5% до 828 млрд грн.



В то же время в ноябре общий портфель депозитов по банковской системе Украины остался практически на уровне предыдущего месяца (сократился на 0.,% до 856,3 млрд грн). Это произошло за счет уменьшения объема депозитов корпоративного сектора как в национальной, так и иностранной валюте, которое было частично компенсировано притоком депозитов физических лиц, объясняют аналитики НБУ.



По итогам прошлого месяца портфель гривневых депозитов бизнеса составил 228,8 млрд грн (уменьшение на 1,%), а депозитов в иностранной валюте - 139,1 млрд грн в эквиваленте (уменьшение на 1,5%). В то же время, депозитный портфель физлиц в гривне вырос на 2,% до 222,1 млрд грн, а в иностранной валюте на 0,9% до 228,1 млрд грн в эквиваленте.



Стоимость депозитов в ноябре выросла в ответ на октябрьское повышение учетной ставки Национального банка до 13,5% годовых. Стоимость гривневых вкладов выросла для бизнеса с 8,% до 8,7% и граждан с 10,7% до 11,3%.



В то же время стоимость гривневых кредитов физлицам в прошлом месяце уменьшилась с 28,9% до 28,1%, хотя ставка гривневых кредитов для бизнеса повысилась с 14,2% до 15,3%.



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