Плата Великобритании на Brexit может превысить €45 млрд

Великобритания может заплатить за выход из Евросоюза около 40 млрд фунтов, сообщила премьер-министр Тереза Мэй

Великобритания заплатит за выход из Евросоюза около 40 млрд фунтов (более €45 млрд). Об этом сообщила премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй в парламенте, пишет Sky News.



"Мы определили объем выплат и методику расчета. По предварительным данным, сумма составит 35-39 млрд фунтов", - сказала Мэй.



После Brexit сотрудничество ЕС и Великобритании продолжится, добавила она.



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