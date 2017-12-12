Плата Великобритании на Brexit может превысить €45 млрд
12.12.2017 13:00
Великобритания может заплатить за выход из Евросоюза около 40 млрд фунтов, сообщила премьер-министр Тереза Мэй
Тереза Мэй (фото - EPA)
Великобритания заплатит за выход из Евросоюза около 40 млрд фунтов (более €45 млрд). Об этом сообщила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в парламенте, пишет Sky News.
"Мы определили объем выплат и методику расчета. По предварительным данным, сумма составит 35-39 млрд фунтов", - сказала Мэй.
После Brexit сотрудничество ЕС и Великобритании продолжится, добавила она.
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