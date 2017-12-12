 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  27.04  27.27   EUR:  31.67  32.20
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Плата Великобритании на Brexit может превысить €45 млрд

12.12.2017 13:00
Великобритания может заплатить за выход из Евросоюза около 40 млрд фунтов, сообщила премьер-министр Тереза Мэй
Тереза Мэй (фото - EPA)

Великобритания заплатит за выход из Евросоюза около 40 млрд фунтов (более €45 млрд). Об этом сообщила премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй в парламенте, пишет Sky News.

"Мы определили объем выплат и методику расчета. По предварительным данным, сумма составит 35-39 млрд фунтов", - сказала Мэй.

После Brexit сотрудничество ЕС и Великобритании продолжится, добавила она.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика, ЕС, Brexit
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Новости партнеров