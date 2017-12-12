Наличные курсы валют (данные на 13:00)

Во вторник, 12 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, вырос на 5,66 коп до 27,0983 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 6,63 коп - до 27,346 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,25 грн, минимальный курс продажи - 27,25 грн.



Средний курс покупки евро вырос на 6,47 коп и составляет 31,788 грн, средний курс продажи - вырос на 6,7 коп до 32,3157 грн. Продать евро дороже можно за 32 грн, купить дешевле - за 32,2 грн.



Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1 коп и составляет 4,4246 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,1 коп до 4,65 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,58 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*





USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 27,0983 27,3460 0,4246 0,4650 31,7880 32,3157 Медиана 27,1000 27,3350 0,4400 0,4650 31,8350 32,3000

*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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