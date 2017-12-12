Наличные курсы валют (данные на 13:00)
Средний курс продажи американской валюты вырос на 6,63 коп - до 27,346 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,25 грн, минимальный курс продажи - 27,25 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 6,47 коп и составляет 31,788 грн, средний курс продажи - вырос на 6,7 коп до 32,3157 грн. Продать евро дороже можно за 32 грн, купить дешевле - за 32,2 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1 коп и составляет 4,4246 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,1 коп до 4,65 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,55 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,58 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|USD
|RUB
|EUR
|покупка
|продажа
|покупка
|продажа
|покупка
|продажа
|Средний курс
|27,0983
|27,3460
|0,4246
|0,4650
|31,7880
|32,3157
|Медиана
|27,1000
|27,3350
|0,4400
|0,4650
|31,8350
|32,3000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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