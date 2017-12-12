По прогнозам Moody's, в этом году рост ВВП Украины составит 2%, в следующем - 3,%%

Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует рост ВВП Украины на 3,5% в 2018 году.



В этом году рост украинской экономики, по прогнозам экспертов агентства, составит 2%.



Moody's считает, что экономика Украины продолжит постепенно восстанавливаться после глубокой рецессии в 2014-15 годах, а инфляция замедлится. При этом внешняя ликвидность, а также банковская система пока остаются слабыми.



Геополитические риски в Украине связаны прежде всего с потерей территориального суверенитета, как в Крыму, так и в Донбассе, где боевые действия никогда полностью не прекращались, несмотря на минские соглашения.



По прогнозам НБУ, реальный ВВП в 2017 году увеличится на 2,2%. Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что рост составит 2%.



В начале лета Кабмин ухудшил прогноз по росту ВВП с 3% до 1,8%. Причина - прекращение отношений с предприятиями на оккупированной территории Донбасса.



МВФ и ЕБРР тоже ожидают, что рост ВВП Украины по итогам 2017 года составит 2%.



Напомним, по данным Госстата, реальный ВВП в третьем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 2,1%.



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