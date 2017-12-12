Задержаны четверо человек по делу хищений в Госинвестпроекте

НАБУ и САП задержали четверхы человек по делу о хищении средств в Госинвестпроекте

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБ) и сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры сегодня, 12 декабря, задержали четырех человек, вероятно, участвовавших в хищении средств Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины (Госинвестпроект) и Государственной инвестиционной компании в сумме 259,2 млн грн.



Серед задержанных - экс-заместитель главы Госинвестпроекта, бывший сотрудник агентства, бывший директор Государственной инвестиционной компании директор ряда частных предприятий с признаками фиктивности.



По версии следствия, эти лица, злоупотребляя своим служебным положением, заключили фиктивные договоры займа между Государственной инвестиционной компанией, компаниями Борисфен и Боржава резорт для реализации национальных проектов "Качественная вода" и "Олимпийская надежда-2022". После получения средств эти компании, которые, по мнению детективов НАБУ, изначально не имели возможности для реализации указанных проектов, перечислили средства на счета офшорных фирм, подконтрольных должностным лицам Госинвестпроекта.



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