Официальный курс гривни опустился на 4 копейки
13.12.2017 08:00
Курсы валют Нацбанка на 13.12.2017
Фото: пресс-служба НБУ
На 13 декабря НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2717,7106 грн за $100;
3197,6583 грн за 100 евро;
4,6191 грн за 10 руб РФ.
На 12 декабря Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2713,572 грн за $100;
3200,9295 грн за 100 евро;
4,581 грн за 10 руб РФ.
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