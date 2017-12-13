Официальные курсы банковских металлов на 13.12.2017
13.12.2017 08:05
Нацбанк Украины установил на 13 декабря следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
Фото: пресс-служба НБУ
золото - 337240,71 грн;
серебро - 4288,55 грн;
платина - 240245,62 грн;
палладий - 273673,46 грн.
Напомним, на 12 декабря были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
золото - 338423,13 грн;
серебро - 4296,94 грн;
платина - 242050,62 грн;
палладий - 273799,41 грн.
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