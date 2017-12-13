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Министерство финансов повысило доходность госбондов

13.12.2017 10:45
Вчера Минфин одолжил на внутреннем рынке почти 4 млрд грн и €3,5 млн

Министерство финансов вчера, 12 декабря, на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 3,86 млрд грн и €3,5 млн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 77, 161 и 1764 дня с доходностью 16,3%, 15,9% и 15,74% годовых, соответственно. Средства в евро поступили от размещения облигаций на 539 дней с доходностью 3,95% годовых.

Гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка составил 3,97 млрд грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: гособлигации, Министерство финансов
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