Министерство финансов повысило доходность госбондов

Вчера Минфин одолжил на внутреннем рынке почти 4 млрд грн и €3,5 млн

Министерство финансов вчера, 12 декабря, на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 3,86 млрд грн и €3,5 млн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 77, 161 и 1764 дня с доходностью 16,3%, 15,9% и 15,74% годовых, соответственно. Средства в евро поступили от размещения облигаций на 539 дней с доходностью 3,95% годовых.



Гривневый эквивалент привлеченных средств по курсу Национального банка составил 3,97 млрд грн.



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