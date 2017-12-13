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Доллар на межбанке подорожал на 10 копеек

13.12.2017 12:45
В среду, 13 декабря, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,23/27,25*, к 12:00 котировки составили 27,23/27,26

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,23, максимальные - 27,26. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,25, максимальные - 27,29.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4609/0,4614, к 12:00 котировки составили 0,4604/0,4615.

Торги по евро начались с котировок 31,9789/31,9969,  к 12:00 котировки составили 31,9925/32,0223.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: курсы валют, межбанк
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