Доллар на межбанке подорожал на 10 копеек

В среду, 13 декабря, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,23/27,25*, к 12:00 котировки составили 27,23/27,26

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,23, максимальные - 27,26. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,25, максимальные - 27,29.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4609/0,4614, к 12:00 котировки составили 0,4604/0,4615.



Торги по евро начались с котировок 31,9789/31,9969, к 12:00 котировки составили 31,9925/32,0223.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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