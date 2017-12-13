Наличные курсы валют (данные на 13:00)
Средний курс продажи американской валюты вырос на 14,9 коп - до 27,495 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,3 грн, минимальный курс продажи - также 27,3 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 4,77 коп и составляет 31,8357 грн, средний курс продажи - вырос на 11,33 коп до 32,429 грн. Продать евро дороже можно за 32 грн, купить дешевле - за 32,2 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 0,3 коп и составляет 4,249 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,2 коп до 4,662 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,58 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 4,58 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|USD
|RUB
|EUR
|покупка
|продажа
|покупка
|продажа
|покупка
|продажа
|Средний курс
|27,1260
|27,4950
|0,4249
|0,4662
|31,8357
|32,4290
|Медиана
|27,2000
|27,5000
|0,4400
|0,4650
|31,9000
|32,4400
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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