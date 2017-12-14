НБУ упростил ввоз валюты в Украину
Национальный банк Украины (НБУ) упрощает порядок ввоза гражданами в Украину иностранной валюты в наличной форме и совершенствует порядок ее вывоза. Об этом сказано в сообзщении пресс-службы НБУ.
На сегодня украинцы могут завозить в страну наличные на сумму свыше 10 тыс. евро в эквиваленте при условии письменного декларирования таможенному органу в полном объеме, а также при наличии документов, подтверждающих снятие наличности со счетов в финансовых учреждениях, и квитанции об осуществлении валютно-обменной операции с этой суммой.
В дальнейшем украинцы смогут ввозить такую сумму без подтверждающих документов, то есть только при условии ее письменного декларирования таможенному органу в полном объеме.
Соответствующие изменения вступает в силу с 14 декабря 2017 года.
В НБУ при этом уточнили, что вывоз за пределы Украины физическими лицами-резидентами наличности в сумме более 10 тыс. евро в эквиваленте осуществляется, как и прежде, лишь при наличии документов, подтверждающих снятие этих денег со счетов в банках, или при наличии квитанции об осуществлении валютно-обменной операции.
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