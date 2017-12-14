НБУ продлил обязательную продажу 50% валютной выручки

Регулятор считает, что сейчас это требование является важным для стабильности на валютном рынке

Национальный банк Украины (НБУ) сохранил требование к обязательной продаже поступлений в Украину в иностранной валюте в пользу юридических лиц на уровне 50%, до которого она была снижена в апреле этого года. Об этом сказано в сообщении пресс-службы НБУ.

Регулятор напомнил, что требование к обязательной продаже поступлений устанавливается на шесть месяцев. Последний раз НБУ пересматривал это требование в конце мая этого года, и оно была установлено ​​на уровне 50% с 16 июня по 13 декабря 2017 года включительно.

13 декабря правления НБУ решило оставить требование без изменений. Регулятор считает, что сейчас оно является эффективным инструментом обеспечения ритмичности поступлений иностранной валюты на межбанковский валютный рынок и, соответственно, важным для стабильности на валютном рынке.

Как и прежде, уполномоченный банк должен предварительно зачислить поступления в инвалюте, на которые распространяется это требование, на отдельный счет "Распределительные счета субъектов хозяйствования". На следующий день после зачисления этой валюты на распределительный счет банк должен осуществить их обязательную продажу без поручения клиента.

В то же время расширен перечень операций бизнеса, поступления по которым не являются обязательными к продаже. Теперь требование не будет распространяться на переводы, которые были осуществлены банком за счет собственных (не купленных) средств клиента, которые возвращаются иностранным банком.

Валюта, которая была куплена и возвращена, может быть использована клиентом в течение 7 дней после дня ее перечисления уполномоченным банком. На восьмой день такие поступления подлежат обязательной продаже, при условии если не превышен 10-дневный срок использования резидентом купленной иностранной валюты.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.