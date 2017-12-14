Доллар на межбанке подорожал на 10 копеек

В четверг, 14 декабря, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,3/27,32*, к 12:00 котировки составили 27,39/27,42

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,3, максимальные - 27,39. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,32, максимальные - 27,42.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4648/0,4657, к 12:00 котировки составили 0,4668/0,4677.



Торги по евро начались с котировок 32,2795/32,3004, к 12:00 котировки составили 32,3749/32,4104.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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