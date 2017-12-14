НБУ: Давление на гривню усилилось

Нацбанк отмечает давление на курс гривни со стороны сезонных и психологических факторов

Национальный банк Украины (НБУ) фиксирует давление на курс гривни со стороны сезонных и психологических факторов. Об этом сообщил и.о. председателя НБУ Яков Смолий, пишет FinClub.



"С 20-х чисел ноября усилилось давление на курс гривни под действием временных, в том числе сезонных факторов. В частности, на предложение валюты влияет сезонное уменьшение деловой активности. Одновременно в конце года традиционно усиливается давление на валюту, также давят психологические факторы: неблагоприятные ожидания относительно будущей динамики курса гривни", - рассказал Смолий.



В то же время, фундаментальные факторы остаются благоприятными: ускорение экономического роста в странах-партнерах поддерживает внешний спрос на украинский экспорт. Темпы роста стран Европы в третьем квартале были самыми высокими за последние шесть лет, а рост отдельных стран Центральной и Восточной Европы, в частности, Румынии и Турции, был одним из самых высоких в мире, отметил он.



"…цены на железную руду поддерживались высоким спросом со стороны Китая, несмотря на снижение производства в северных провинциях страны в рамках государственной политики защиты окружающей среды. Это удерживало цены на сталь на высоком уровне. При этом цены на сталь украинского производства сегодня на 56% выше, чем год назад", - сказал и.о. главы НБУ.



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Сегодня Нацбанк решил повысить учетную ставку с 13,5 до 14,5% из-за усиления инфляционных рисков.



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