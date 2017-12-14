НБУ: Транш от МВФ может поступить во втором квартале 2018 года

В Нацбанке сообщили, что миссия МВФ может приехать в Украину в конце января следующего года

Фото: EPA

Следующий транш от Международного валютного фонда (МВФ) может поступить в Украину во втором квартале 2018 года. Об этом сегодня, 14 декабря, сообщил на брифинге и.о. председателя Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий.



По его словам, очередной визит миссии ожидается в начале 2018 года.



Смолий отметил, что с момента, когда миссия делает свои выводы, до даты выделения транша, как правило, проходит около двух месяцев.



Заместитель председателя НБУ Олег Чурий добавил, что в целом в 2018 году ожидается два транша от МВФ на общую сумму $3-3,5 млрд.



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ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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