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Инфляция в конце года составит 12,2-13,6% - НБУ

14.12.2017 15:40
Каким будет уровень инфляции в следующем году, говорить пока рано, сообщили в Нацбанке
Дмитрий Сологуб (фото - пресс-служба НБУ)

Инфляция в Украине в конце 2017 составит 12,2%-13,6%. Об этом сегодня, 14 декабря, сообщил на брифинге заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб.

"В октябре мы обнародовали прогноз инфляции в 12,2%. Мы подчеркиваем, что инфляция будет замедляться и она действительно замедляется ... К концу года инфляция будет находиться в диапазоне между 12,2 и сегодняшней цифрой", - сказал Сологуб.

В ноябре инфляция составила 13,6% годовых, уточнили в НБУ.

Каков будет уровень инфляции в следующем году, говорить еще рано. Регулятор планирует обнародовать предварительные прогнозы в конце января, добавил он.

По данным Госстата, инфляция на потребительском рынке в ноябре 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,9%, с начала года - 12,5%.

В правительстве прогнозируют инфляцию в текущем году на уровне 12,9%.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует уровень инфляции в Украине на конец 2017 года на уровне 13,7%.

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Сегодня Нацбанк решил повысить учетную ставку с 13,5 до 14,5% из-за усиления инфляционных рисков.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Нацбанк, Инфляция
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