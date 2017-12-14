Инфляция в конце года составит 12,2-13,6% - НБУ

Каким будет уровень инфляции в следующем году, говорить пока рано, сообщили в Нацбанке

Дмитрий Сологуб (фото - пресс-служба НБУ)

Инфляция в Украине в конце 2017 составит 12,2%-13,6%. Об этом сегодня, 14 декабря, сообщил на брифинге заместитель председателя Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб.



"В октябре мы обнародовали прогноз инфляции в 12,2%. Мы подчеркиваем, что инфляция будет замедляться и она действительно замедляется ... К концу года инфляция будет находиться в диапазоне между 12,2 и сегодняшней цифрой", - сказал Сологуб.



В ноябре инфляция составила 13,6% годовых, уточнили в НБУ.



Каков будет уровень инфляции в следующем году, говорить еще рано. Регулятор планирует обнародовать предварительные прогнозы в конце января, добавил он.



По данным Госстата, инфляция на потребительском рынке в ноябре 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,9%, с начала года - 12,5%.



В правительстве прогнозируют инфляцию в текущем году на уровне 12,9%.



Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует уровень инфляции в Украине на конец 2017 года на уровне 13,7%.



Читайте также: Наличный доллар подорожал на 20 копеек



Сегодня Нацбанк решил повысить учетную ставку с 13,5 до 14,5% из-за усиления инфляционных рисков.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

www.liga.net Информационное агентство Печать

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter