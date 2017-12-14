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ВЭБ опроверг сообщение о продаже Проминвестбанка Ярославскому

14.12.2017 17:15
Глава Внешжкономбанка заявляет, что согласия с Ярославским о покупке Проминвестбанка не было
Фото: banki.ru

Глава Внешэкономбанка Сергей Горьков опроверг информацию о продаже украинского Проминвестбанка бизнесмену Александру Ярославскому. Об этом сообщает РИА Новости.

Как говорила ранее заместитель председателя Национального банка Украины Катерина Рожкова, регулятор получил от Ярославского документы для покупки Проминвестбанка. "В пятницу (8 декабря, - ред.) поздно вечером пришел пакет документов от Ярославского. До этого просто было письмо о намерениях. Было несколько встреч. Одна была с самим Ярославским, одна - с его представителями. Мы обсуждали перспективу такой покупки", - сказала Рожкова.

"Господин Ярославский действительно с нами вел переговоры, вел он переговоры в начале - в середине этого года, до финальной сделки мы с ним не дошли и никакого согласия о том, что он представит на согласование документы в НБУ, мы не давали", - заявил Горьков.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Российская Федерация, Проминвестбанк, Внешэкономбанк
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