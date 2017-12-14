К закрытию межбанка доллар подорожал на 13 копеек

В четверг, 14 декабря, торги по доллару США открылись котировками 27,3/27,32, к закрытию котировки составили 27,43/27,46

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,3, максимальные - 27,43. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,32, максимальные - 27,47.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4648/0,4657, к закрытию котировки составили 0,4665/0,4675.



Торги по евро начались с котировок 32,2795/32,3004, к закрытию котировки составили 32,3728/32,4082.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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