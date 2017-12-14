К закрытию межбанка доллар подорожал на 13 копеек
14.12.2017 17:45
В четверг, 14 декабря, торги по доллару США открылись котировками 27,3/27,32, к закрытию котировки составили 27,43/27,46
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,3, максимальные - 27,43. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,32, максимальные - 27,47.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4648/0,4657, к закрытию котировки составили 0,4665/0,4675.
Торги по евро начались с котировок 32,2795/32,3004, к закрытию котировки составили 32,3728/32,4082.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
- Рисковые банки будут больше отчислять в Фонд гарантирования 18:50
- Чистая продажа валюты НБУ на межбанке осенью составила $156 млн 18:10
- К закрытию межбанка доллар подорожал на 13 копеек 17:45
- ВЭБ опроверг сообщение о продаже Проминвестбанка Ярославскому 17:15
- Инфляция в конце года составит 12,2-13,6% - НБУ 15:40