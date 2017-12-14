Чистая продажа валюты НБУ на межбанке осенью составила $156 млн
Национальный банк Украины (НБУ) осенью-зимой 2017 года больше валюты продает на межбанке, чем покупает. Об этом сообщил сегодня, 14 декабря, и.о. председателя НБУ Яков Смолий, пишет FinClub.
"Одновременно НБУ продолжает сохранять присутствие на валютном рынке в случае чрезмерных колебаний обменного курса под влиянием ситуативных факторов. С начала сентября чистая продажа валюты НБУ составляет $156 млн. Международные резервы на начало декабря составляли $18,9 млрд", - сказал Яков Смолий.
По его словам, этих денег достаточно для проведения интервенций с целью сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке.
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