Мимо цели. Почему Нацбанк проигрывает инфляции

НБУ сохраняет оптимизм, но второй раз подряд повышает учетную ставку

Нацбанк вновь повысил учетную ставку. Как и после ноябрьского решения НБУ, ставка выросла сразу на 1 процентный пункт - до 14,5%, практически вернувшись к уровню конца 2016 года.



В регуляторе мотивируют такое решение "бюджетными рисками" - НБУ недоволен темпами роста расходов госбюджета и опасается резкого повышения соцстандартов в следующем году. Двукратное увеличение минимальной зарплаты в начале 2017 года добавило инфляции (13,6% в ноябре) около 2 процентных пунктов, отмечает замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.



Второй фактор риска, волнующий Нацбанк, - проблемы с финансированием МВФ. Регулятор надеется получить в следующем году два транша на $3,6 млрд, но не ранее второго квартала.



Несмотря на то что НБУ уже точно не удастся вписаться в установленную на этот год инфляционную цель в 8±2%, цель на следующий год (6±2%) он не пересматривал. "Мы видим потенциал для замедления роста цен в 2018-м", - говорит Сологуб. Действующий прогноз Нацбанка на следующий год по инфляции - 7,3%.



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Мотивы НБУ



Главные причины неожиданно высоких темпов роста цен в этом году - слабый урожай овощей, увеличение экспорта мясомолочной продукции и повышение минимальной зарплаты, отмечает Сологуб.



"Овощи подорожали из-за плохого урожая, активность экспортеров мяса и молока снизила предложение на внутреннем рынке, - говорит замглавы НБУ. - Что касается минимальной зарплаты, то мы не говорим, что это плохо, но настаиваем на том, что повышение должно происходить параллельно с ростом продуктивности экономики".



НБУ согласен с тем, что его октябрьский прогноз (12,2%), скорее всего, не оправдается. Обновлять его регулятор не будет, но сейчас Нацбанк ориентируется на диапазон в 12,2-13,6% на конец декабря.



Повышение учетной ставки - это реакция НБУ на неоправдавшиеся ожидания, считает главный экономист Альфа-Банка и Укрсоцбанка Алексей Блинов.



"Несмотря на то что инфляция в годовом выражении заметно снизилась (с 16,4% в сентябре до 13,6% в ноябре), она остается намного выше и прогнозной, и особенно целевой траектории центробанка", - говорит Блинов.

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К этому стоит добавить фактор бюджета, который показал, что правительство (как и президент) ориентируется на дальнейшее повышение социальных стандартов, отмечает старший аналитик по макроэкономике и облигациям Adamant Capital Константин Фастовец.



Бюджет-2018 должен дать НБУ почву для пересмотра своих прогнозов инфляции на следующий год, поясняет член Украинского общества финансовых аналитиков Виталий Шапран. Нацбанк действительно ждет публикации окончательной версии бюджета: только после этого в НБУ смогут обсудить новые варианты прогноза на следующий год, говорит Сологуб.



Повышенные соцстандарты, уже заложенные в бюджет, не были главным мотивом решения по ставке. Основная причина - возможные "предвыборные" решения будущего, считает глава аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий.



"Бюджет сверстан адекватно: соцстандарты растут медленнее, чем доходная часть, - говорит Паращий. - Другое дело, что в середине следующего года, когда все в правительстве начнут думать только о выборах, мы рискуем увидеть какие-то откровенно популистские вещи. Этого и опасается Нацбанк".



Влияние с задержкой



Два жестких решения о ставке вряд ли сильно помогут НБУ в борьбе с инфляцией, считает Виталий Шапран.



"Учетная ставка у нас слабо влияет на рыночные доходности и, соответственно, на денежную массу, - поясняет Шапран. - На что может положительно повлиять ставка, так это на тенденцию к девальвации гривни: она может существенно ее замедлить".



НБУ хочет сделать гривню более дорогой и, соответственно, более привлекательной для инвестиций, что сократит спрос на товары. Но на самом деле ставка влияет на многие рыночные процессы, скорее, опосредованно и с заметным временным лагом, рассказывает Константин Фастовец.



"Гарантий того, что ставка как-то сдержит рост цен, никогда нет. На инфляцию влияет и другие факторы: та же минзарплата, риски девальвации, - говорит Фастовец. - Проблема НБУ в том, что выйти за пределы возможностей инструментария монетарной политики он не может".

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Сильнее всего на октябрьское решение НБУ отреагировали краткосрочные ставки межбанка и ставки по операциям правительства с ОВГЗ, рассказывает Сологуб. Реакция банков была нестандартной: они снизили доходности по долгосрочным депозитам и повысили ставки по более коротким вкладам, добавляет он.



"Если банки привлекают краткосрочный ресурс под более высокие проценты, значит, они ждут снижения ставок в будущем, - отмечает Сологуб. - То есть этот инфляционный шок они воспринимают как временное явление".



Глобально повышение учетной ставки на ситуацию на рынке депозитов не повлияет, в большей степени она зависит от ликвидности банковской системы, которая по-прежнему находится на высоком уровне, считает начальник отдела по работе с инвесторами банка Кредит Днепр Андрей Приходько.



"Спрос банков на привлечение новых депозитов не настолько высок, чтобы конкурировать между собой повышением ставок, - говорит Приходько. - Для депозитов сроком более 1 месяца влияние ставки НБУ вообще никогда не было прямым".



К новой цели



В Нацбанке не считают провалом выход инфляции за пределы таргетируемого диапазона в 8±2%.



"Инфляционное таргетирование - это не просто достижение какой-то определенной цели в конкретный период времени, - отмечает Сологуб. - Это "заякорение" среднесрочных ценовых ожиданий".



Новый инфляционный прогноз на 2018 год регулятор выпустит в январе. В октябре НБУ пересмотрел свои ожидания в следующем году с 6 до 7,3%, рассказывает Андрей Приходько.



"В 2018 году темпы инфляции действительно могут замедлиться при условии умеренных темпов повышения минимальной зарплаты, - говорит Приходько. - Уровень в 5-6%, скорее всего, будет недостижимым".



2017 год Украина закончит с инфляцией в диапазоне 13,5-14%, считает Приходько. Алексей Блинов из Альфа-Банка дает схожую оценку - 13,8%. Перспективы на следующий год также выглядят не особо оптимистично для Нацбанка. Бюджет-2018 сверстан исходя из инфляции в 9%. Оценки экспертов выше: Шапран прогнозирует уровень в 10%, Блинов - 9,7%.

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"Изменилась сама структура инфляции, - говорит Блинов. - В 2016 году основным драйвером были тарифы ЖКХ, в последние месяцы речь идет уже о базовых продовольственных товарах".



Базовая инфляция включает в себя все несезонные и неадминистративные товары, на их цены НБУ влияет непосредственно с помощью монетарных методов. Если в первом полугодии базовая инфляция имела стабильный рост на уровне 6-7% в годовом выражении, то в ноябре она ускорилась до 8,6%, добавляет Блинов.



В таких условиях НБУ давно пора задуматься о пересмотре таргетов по инфляции, установленных в "Засадах монетарної політики" еще в 2015 году, считает Паращий из Concorde Capital.



"На следующий год у них установлен таргет по инфляции в диапазоне 4-8%. Чтобы достичь такого уровня, придется очень сильно постараться и параллельно угробить всю экономику и поломать бюджет, - говорит Паращий. - НБУ в этом смысле очень не хватает гибкости: зачем упорно держаться за цифры, которые были утверждены еще два года назад, - загадка".

Сергей Шевчук

Кристина Болотова