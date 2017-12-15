НБУ ослабил гривню на 14 копеек
15.12.2017 08:00
Курсы валют НБУ на 15.12.2017
Фото: пресс-служба НБУ
На 15 декабря НБУ установил официальные курсы валют на уровне:
2741,0006 грн за $100;
3246,7152 грн за 100 евро;
4,6689 грн за 10 руб РФ.
На 14 декабря Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:
2726,7490 грн за $100;
3200,1126 грн за 100 евро;
4,6103 грн за 10 руб РФ.
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