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Официальные курсы банковских металлов на 15.12.2017

15.12.2017 08:05
Нацбанк Украины установил на 15 декабря следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций
Фото: EPA

золото - 342899,18 грн;
серебро - 4388,34 грн;
платина - 240385,75 грн;
палладий - 276292,86 грн.

Напомним, на 14 декабря были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

золото - 338839,46 грн;
серебро - 4282,36 грн;
платина - 240771,94 грн;
палладий - 274310,95 грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: банковские металлы, Нацбанк
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