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ЕБРР выделит Днепру кредит на покупку троллейбусов

15.12.2017 10:55
ЕБРР и власти Днепра договорились о кредите на обновление троллейбусного парка
Фото: EPA

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит на обновление троллейбусного парка города Днепр кредит в размере €10 млн. Об этом сообщает УНИАН.

Соответствующее соглашение о подготовке проекта кредитного финансирования сегодня в Днепре подписали мэр Борис Филатов и старший банкир ЕБРР, председатель сектора инфраструктуры в Украине Марк Магалецкий.

По словам Филатова, за средства кредита ЕБРР будут закуплены 50 новых троллейбусов, что составляет большую часть существующего троллейбусного парка в городе.

Кредит будет предоставлен под полную финансовую гарантию города Днепр на 12 лет со ставкой 7% годовых. Филатов отметил, что надеется на поступление средств кредита ЕБРР уже в марте 2018 года.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ЕБРР, Кредит
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