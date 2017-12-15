ЕБРР выделит Днепру кредит на покупку троллейбусов

ЕБРР и власти Днепра договорились о кредите на обновление троллейбусного парка

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит на обновление троллейбусного парка города Днепр кредит в размере €10 млн. Об этом сообщает УНИАН.



Соответствующее соглашение о подготовке проекта кредитного финансирования сегодня в Днепре подписали мэр Борис Филатов и старший банкир ЕБРР, председатель сектора инфраструктуры в Украине Марк Магалецкий.



По словам Филатова, за средства кредита ЕБРР будут закуплены 50 новых троллейбусов, что составляет большую часть существующего троллейбусного парка в городе.



Кредит будет предоставлен под полную финансовую гарантию города Днепр на 12 лет со ставкой 7% годовых. Филатов отметил, что надеется на поступление средств кредита ЕБРР уже в марте 2018 года.



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