Доллар на межбанке подорожал почти на 20 копеек

В пятницу, 15 декабря, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 27,47/27,49*, к 12:00 котировки составили 27,64/27,67

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,47, максимальные - 27,64. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,49, максимальные - 27,67.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4666/0,4672, к 12:00 котировки составили 0,4683/0,4694.



Торги по евро начались с котировок 32,3733/32,3969, к 12:00 котировки составили 32,6179/32,6506.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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