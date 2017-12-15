Экс-министра экономики РФ приговорили к 8 годам строгого режима
Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима. Как пишет РБК, суд доказал его вину в получении взятки от главы Роснефти Игоря Сечина в сумме $2 млн.
Алексея Улюкаева также приговорили к штрафу в однократном размере взятки - 130,4 млн руб.
Кроме того, его лишили права занимать должности на госслужбе в течение восьми лет после освобождения.
На вопрос журналистов о том, считает ли он приговор справедливым, экс-министр ответил: "Конечно, нет".
Ранее прокурор запрашивал для Улюкаева 10 лет колонии строгого режима и штраф в пятикратном размере взятки - 500 млн руб.
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