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Экс-министра экономики РФ приговорили к 8 годам строгого режима

15.12.2017 13:50
Суд доказал, что экс-министр экономики страны-агрессора получил взятку от главы Роснефти Игоря Сечина
Алексей Улюкаев (фото - EPA)

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима. Как пишет РБК, суд доказал его вину в получении взятки от главы Роснефти Игоря Сечина в сумме $2 млн.

Алексея Улюкаева также приговорили к штрафу в однократном размере взятки - 130,4 млн руб.

Кроме того, его лишили права занимать должности на госслужбе в течение восьми лет после освобождения.

На вопрос журналистов о том, считает ли он приговор справедливым, экс-министр ответил: "Конечно, нет".

Ранее прокурор запрашивал для Улюкаева 10 лет колонии строгого режима и штраф в пятикратном размере взятки - 500 млн руб.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Российская Федерация
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