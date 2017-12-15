Наличный доллар снова прибавил 20 копеек
Средний курс продажи американской валюты вырос на 21,36 коп - до 27,9173 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,7 грн, минимальный курс продажи - 27,42 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 30,37 коп и составляет 32,4097 грн, средний курс продажи - вырос на 18,7 коп до 32,9587 грн. Продать евро дороже можно за 32,5 грн, купить дешевле - за 32 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,6 коп и составляет 4,319 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 3,9 коп до 4,739 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,43 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,58 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|USD
|RUB
|EUR
|покупка
|продажа
|покупка
|продажа
|покупка
|продажа
|Средний курс
|27,5050
|27,9173
|0,4319
|0,4739
|32,4097
|32,9587
|Медиана
|27,5500
|27,9500
|0,4500
|0,4750
|32,3850
|33,0000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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