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Наличный доллар снова прибавил 20 копеек

15.12.2017 14:00
В пятницу, 15 декабря, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 18,67 коп до 27,505 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 21,36 коп - до 27,9173 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 27,7 грн, минимальный курс продажи - 27,42 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 30,37 коп и составляет 32,4097 грн, средний курс продажи - вырос на 18,7 коп до 32,9587 грн. Продать евро дороже можно за 32,5 грн, купить дешевле - за 32 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 2,6 коп и составляет 4,319 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 3,9 коп до 4,739 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,43 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,58 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

  USD RUB EUR
покупка продажа покупка продажа покупка продажа
Средний курс 27,5050 27,9173 0,4319 0,4739 32,4097 32,9587
Медиана 27,5500 27,9500 0,4500 0,4750 32,3850 33,0000

*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Курсы валют, наличные курсы
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