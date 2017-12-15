К закрытию межбанка доллар подорожал на 25 копеек

В пятницу, 15 декабря, торги по доллару США открылись котировками 27,47/27,49, к закрытию котировки составили 27,71/27,74

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,47, максимальные - 27,71. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,49, максимальные - 27,74.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4666/0,4672, к закрытию котировки составили 0,4703/0,4714.



Торги по евро начались с котировок 32,3733/32,3969, к закрытию котировки составили 32,634/32,6693.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.