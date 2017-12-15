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К закрытию межбанка доллар подорожал на 25 копеек

15.12.2017 17:45
В пятницу, 15 декабря, торги по доллару США открылись котировками 27,47/27,49, к закрытию котировки составили 27,71/27,74

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,47, максимальные  - 27,71. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,49, максимальные - 27,74.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4666/0,4672,  к закрытию котировки составили 0,4703/0,4714.

Торги по евро начались с котировок 32,3733/32,3969, к закрытию котировки составили 32,634/32,6693.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: курсы валют, межбанк
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