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Минфин сократил плановый дефицит госбюджета этого года

19.12.2017 13:16
Плановый дефицит госбюджета-2017 сокращен до 2,4% ВВП
Фото: пресс-служба НБУ

Плановый дефицит государственного бюджета в текущем году уменьшен до 2,4% ВВП, а запланированный уровень доходов составляет 842,9 млрд грн. Об этом сообщил заместитель министра финансов Сергей Марченко сегодня, 19 декабря.

"Что касается доходов - общий фонд - 842,9 млрд грн. Бюджет реалистичный и сбалансированный. Также, уменьшен плановый дефицит государственного бюджета (2016 - 3,7% ВВП, 2017 - 2,4% ВВП)", - сказал он.

По итогам года рост ВВП запланирован на уровне 3%, а уровень инфляции составит 9%, что не является критичным показателем, отметил Марченко.

Также на уровне мая этого года сохранен показатель курса национальной валюты. "Инфляция 9% к декабрю не является критической. Показатели курса мы сохранили на уровне мая месяца. Бюджет реалистичный", - заключил замминистра.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Министерство финансов, Госбюджет
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