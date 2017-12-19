Минфин рассчитывает получить от МВФ не менее двух траншей

В следующем году Минфин рассчитывает получить от МВФ не менее двух траншей

Александр Данилюк (фото - пресс-служба Минфина)

В Министерстве финансов Украины рассчитывают, что Международный валютный фонд (МВФ) в 2018 году предоставит Украине не менее двух траншей макрофинансовой помощи. Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк сегодня, 19 декабря.



"Нацбанк видит два транша в следующем году, я думаю, что будет больше. По условиям (меморандума с МВФ, - ред.), не все требования выполнены. В частности, не создан антикоррупционный суд. Деньги идут в резерв Нацбанка, и это подкрепление национальной валюты. Если у нас валюта ослабляется, то это влияет на показатели бюджета", - рассказал Данилюк.



Ранее сообщалось, что четвертый пересмотр в рамках программы МВФ по Украине будет сосредотачиваться на реализации пяти основных мероприятий.



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Следующий транш от МВФ может поступить в Украину во втором квартале 2018 года.



В марте 2015 года Украина и МВФ подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы EFF. Всего программой предусмотрено получение Украиной около $17 млрд, из которых уже выделено $7,7 млрд.



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ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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