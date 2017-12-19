С начала года НБУ выкупил с рынка почти $1,5 млрд

С начала года Нацбанк выпукил с рынка почти $1,5 млрд и направил эти средства в золотовалютные резервы

Яков Смолий (фото - пресс-служба НБУ)

Национальный банк Украины (НБУ) выкупил с рынка почти $1,5 млрд. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя НБУ Яков Смолий, пишет FinClub.



"С начала года ситуация на рынке национальной валюты была в целом благоприятна и нам удалось выкупить с рынка чуть меньше, чем $1,5 млрд. Эти средства пополнили золотовалютные резервы, которые сейчас составляют почти $19 млрд", − отметил он.



Яков Смолий добавил, что Национальный банк имеет достаточно средств и инструментов для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке.



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ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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