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С начала года НБУ выкупил с рынка почти $1,5 млрд

19.12.2017 18:03
С начала года Нацбанк выпукил с рынка почти $1,5 млрд и направил эти средства в золотовалютные резервы
Яков Смолий (фото - пресс-служба НБУ)

Национальный банк Украины (НБУ) выкупил с рынка почти $1,5 млрд. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя НБУ Яков Смолий, пишет FinClub.

"С начала года ситуация на рынке национальной валюты была в целом благоприятна и нам удалось выкупить с рынка чуть меньше, чем $1,5 млрд. Эти средства пополнили золотовалютные резервы, которые сейчас составляют почти $19 млрд", − отметил он.

Яков Смолий добавил, что Национальный банк имеет достаточно средств и инструментов для сглаживания чрезмерных колебаний на валютном рынке.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Резервы НБУ
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