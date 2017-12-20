Минфин продал госбонды почти на 12 млрд грн

Вчера Министерство финансов провело аукцион по размещению ОВГЗ

Министерство финансов на аукционе вчера, 19 декабря, привлекло в госбюджет 11,67 млрд грн от продажи ОВГЗ. Об этом министерство сообщает на официальном сайте.



От первичного размещения долларовых полугодовых госбондов Минфин получил $378,5 млн. Ставка составляет 5%. Таким образом министерство удовлетворило семь заявок банков.



Еще $23,6 млн было получено от доразмещения долларовых бумаг, выпущенных на два года со ставкой 5,4%. Минфин удовлетворил 11 заявок.



Долларовые ОВГЗ с досрочным погашением под 3,85% на 1,5 года никого не заинтересовали.



Также Минфин продал гривневые госбонды сроком на три месяца со ставкой 16% годовых на 341,4 млн грн и полугодовые - под 15,95% на 118,1 млн грн.



Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 октября составил $76,29 млрд по сравнению с $77,04 млрд на 30 сентября, или 2,05 трлн грн по сравнению с 2,04 трлн грн.



С начала года общий долг вырос на 7,5%, или на $5,32 млрд.



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