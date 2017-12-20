Рост экономики Украины в третьем квартале составил 2,1%

В третьем квартале ВВП Украины вырос на 2,1% по сравнению с третьим кварталом прошлого года

Рост реального ВВП Украины в третьем квартале 2017 года в годовом выражении (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) составил 2,1%. Об этом Государственная служба статистики сообщает на официальном сайте.



Ведомство уточняет, что данные приводятся без учета временно оккупированного Россией Крыма и части Донбасса.



Госстат отмечает, что, по сравнению со вторым кварталом 2017 года, с учетом сезонного фактора ВВП вырос на 0,2%. Номинальный ВВП в третьем квартале составил 821,3 млрд грн, а ВВП в расчете на одного человека - 19,320 тыс. грн.



Рост ВВП в третьем квартале в годовом выражении замедлился после в годовом измерении во втором (на 2,3%) и первом кварталах (2,5%).



Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что рост экономика Украины в этом году составит 2%.



В начале лета Кабмин ухудшил прогноз по росту ВВП с 3% до 1,8%. Причина - прекращение отношений с предприятиями на оккупированной территории Донбасса.



МВФ и ЕБРР тоже ожидают, что рост ВВП Украины по итогам 2017 года составит 2%.



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