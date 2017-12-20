Депутаты отказались отменить принятие законопроекта о госбюджете

Парламент открыл путь для подписания законопроекта о госбюджете на следующий год

Верховная Рада открыла путь для подписания закона о госбюджете на 2018 год. Как передает корреспондент LIGA.net, за проект постановления об отмене принятого парламентом закона о госбюджете N7000-П проголосовали 64 депутата при 226 необходимых.



Также депутаты отклонили проекты постановлений об отмене решений о принятии изменений в Бюджетный кодекс и о продлении моратория на продажу земли сельхозназначения.



Теперь спикер Андрей Парубий может направить законы о госбюджете на 2018 год, об изменениях в Бюджетный кодекс и о продлении моратория на продажу земли сельхозназначения на подпись президенту.



Парламент принял во втором чтении проект государственного бюджета Украины на 2018 год вечером 7 декабря.



Проект предусматривает рост ВВП на 3%, снижение инфляции до 8%, доходы бюджета - 1155 млрд грн, экспорт - $55,7 млрд.



Минимальная зарплата устанавливается в размере 3723 грн с возможностью увеличения до 4100 грн в третьем квартале.



165,3 млрд грн предусмотрено на обороноспособность и 126,8 млрд грн на социальные выплаты.



На медицину предусмотрено 115,2 млрд грн.



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