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Депутаты отказались отменить принятие законопроекта о госбюджете

20.12.2017 12:15
Парламент открыл путь для подписания законопроекта о госбюджете на следующий год

Верховная Рада открыла путь для подписания закона о госбюджете на 2018 год. Как передает корреспондент LIGA.net, за проект постановления об отмене принятого парламентом закона о госбюджете N7000-П проголосовали 64 депутата при 226 необходимых.

Также депутаты отклонили проекты постановлений об отмене решений о принятии изменений в Бюджетный кодекс и о продлении моратория на продажу земли сельхозназначения.

Теперь спикер Андрей Парубий может направить законы о госбюджете на 2018 год, об изменениях в Бюджетный кодекс и о продлении моратория на продажу земли сельхозназначения на подпись президенту.

Парламент принял во втором чтении проект государственного бюджета Украины на 2018 год вечером 7 декабря.

Проект предусматривает рост ВВП на 3%, снижение инфляции до 8%, доходы бюджета - 1155 млрд грн, экспорт - $55,7 млрд.

Минимальная зарплата устанавливается в размере 3723 грн с возможностью увеличения до 4100 грн в третьем квартале.

165,3 млрд грн предусмотрено на обороноспособность и 126,8 млрд грн на социальные выплаты.

На медицину предусмотрено 115,2 млрд грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Госбюджет
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