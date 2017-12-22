Парубий подписал госбюджет

Документ передан на подпись президенту Украины

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал законопроект "О государственном бюджете Украины на 2018 год", сообщается на портале Верховной Рады.

Документ передан на подпись президенту Украины.

Парламент принял во втором чтении проект государственного бюджета Украины на 2018 год вечером 7 декабря.



Документ предусматривает рост ВВП на 3%, снижение инфляции до 8%, доходы бюджета - 1155 млрд грн, экспорт - $55,7 млрд.



Минимальная зарплата устанавливается в размере 3723 грн с возможностью увеличения до 4100 грн в третьем квартале.



165,3 млрд грн предусмотрено на обороноспособность и 126,8 млрд грн на социальные выплаты.



На медицину предусмотрено 115,2 млрд грн.



Читайте также - Кабмин переписал проект бюджета: что изменилось



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.